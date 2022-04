La Tunisie met 450 soldats supplémentaires à la disposition de la Minusca en Centrafrique

La Tunisie va fournir 450 militaires supplémentaires à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca), selon un décret publié par le président tunisien, Kaïs Saïed et relayé ce week-end par l’agence de presse nationale.

Le document précise que ces soldats auront pour mission de soutenir les opérations de désarmement, de démobilisation, de réintégration et de rapatriement, sans oublier la protection des civils, du personnel des Nations Unies et des convois d’aides humanitaires, et ce pendant une période d’une année, renouvelable une fois pour la même durée. Le mandat prend effet à compter du 22 mai prochain.

Ce contingent est le deuxième qui sera envoyé en Centrafrique en moins d’une année. Tunis avait, en effet, déjà envoyé le 21 septembre 2021, un premier groupe de 120 soldats de son armée de l’air, dans ce pays d’Afrique centrale en guerre civile depuis plus de 8 ans et où le pouvoir est menacé par des groupes armés. Par contre, quelques policiers tunisiens participaient déjà à cette force internationale.

Ces déploiements entrent dans le cadre d’un renfort progressif de près de 3 000 Casques bleus décidé le 12 mars 2021 par le Conseil de sécurité de l’ONU, pour augmenter les effectifs de la Minusca.