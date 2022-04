L’Union africaine condamne les attentats ayant visé trois camps de l’armée au Mali

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat s’est dit indigné, lundi dans un communiqué, par les attentats terroristes simultanés perpétrés la veille contre trois camps militaires dans le centre du Mali faisant au moins six morts et une vingtaine de blessés parmi les soldats maliens.

«Le président de la commission condamne fermement ces attentats terroristes contre les positions de l’armée malienne en milieu urbain, causant de graves traumatismes aux populations déjà durement touchées par la crise multiforme que traverse le pays», souligne le document.

Mahamat, poursuit le texte, «exprime sa solidarité avec les autorités de transition et le peuple du Mali et réaffirme l’engagement de l’Union africaine à poursuivre et renforcer ses efforts pour soutenir le Mali et les pays de la région dans leur lutte contre le terrorisme».

Selon l’armée malienne, des groupes armés «terroristes» auraient utilisé des «véhicules bourrés d’explosifs» contre ces camps militaires situés à Sévaré, Bapho et Niono.

Les assauts ont été revendiqués par un groupe lié à Al-Qaïda. «Ce dimanche matin, les moujahidines de la katiba de Macina ont frappé trois camps des Fama» (les forces armées maliennes), indiquent les jihadistes dans un message audio en langue bambara, ajoutant que «nous avons frappé ces camps au même moment avec un intervalle de cinq minutes. (Outre les) morts, on leur a causé des dégâts matériels».

Dans un message sur Twitter, la Mission de l’ONU au Mali (Minusma) a également condamné «fermement les attaques dirigées contre les Fama», faisant savoir qu’elle a «immédiatement déployé une force de réaction rapide à Sévaré», à la demande de l’armée malienne.