Inondations meurtrières en Afrique du Sud: Près de 17.438 foyers touchés

Le KwaZulu-Natal aura besoin d’au moins 1,13 milliard de dollars pour reconstruire ses infrastructures endommagées par les récentes inondations qui ont fait plus de 400 morts, a déclaré le Premier ministre de la province, Sihle Zikalala.

«Le coût (financier) le plus important de cette catastrophe est lié aux infrastructures qui ont été détruites», a dit M. Zikalala

«Alors que nous reconstruisons l’environnement physique autour de nous, nous devons mettre plus de temps et entreprendre un programme beaucoup plus nuancé pour que nous puissions reconstruire et restaurer l’espoir et la confiance parmi les victimes et les survivants», a ajouté le Premier ministre.

Près de 17.438 foyers ont été touchés par la catastrophe, ce qui fait qu’au moins 121.687 personnes ont un besoin urgent d’aide. Le bilan des victimes s’élève à 435 personnes, tandis que 54 sont toujours portées disparues.

Ces derniers jours, ministres et chefs traditionnels, le roi zoulou Misuzulu Zulu et le président Cyril Ramaphosa, se sont rendus sur le terrain pour évaluer l’étendue des dégâts. Sur un coût préliminaire de 1,13 milliard de dollars, les dommages causés aux installations de la Passenger Rail Agency of South Africa (Prasa) – qui comprend 300 km d’infrastructures ferroviaires détruites par les inondations – se sont élevés à environ 64 millions de dollars. Mais le rétablissement complet de Prasa après les inondations a été estimé entre 187 et 200 millions de dollars, a indiqué Makanda.

Les pluies, qui ont atteint des niveaux jamais connus depuis plus de 60 ans. Plus de 200 écoles ont été touchées, des milliers de maisons détruites.