La RDC lance une campagne de vaccination contre Ebola

Après l’enregistrement de deux morts des suites d’une nouvelle épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola depuis une semaine, la République démocratique du Congo (RDC) a lancé ce mercredi 27 avril, une campagne de vaccination contre la maladie dans la ville de Mbandaka, située au nord-ouest du pays, a annoncé dans un communiqué, le bureau pour l’Afrique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Plus de 230 contacts des personnes décédées ont été identifiés et suivis et trois équipes de vaccination vont s’efforcer d’atteindre les personnes les plus exposées, ajoute le bureau de l’OMS.

Plusieurs personnes sont déjà vaccinées à Mbandaka où environ 200 doses du vaccin anti-Ebola rVSV-ZEBOV ont été expédiées à partir de la ville de Goma (Est), et d’autres doses seront livrées dans les prochains jours.

«Avec des vaccins efficaces à portée de main et l’expérience des agents de santé de la RDC en matière de lutte contre Ebola, nous pouvons rapidement changer le cours de cette épidémie pour le mieux», a fait savoir la Directrice de l’OMS-Afrique, Matshidiso Moeti.

Cette épidémie est la 14e depuis 1976. En plus de la campagne de vaccination, un centre de traitement d’Ebola de 20 lits a été mis en place dans la ville. L’OMS dit avoir fourni également un soutien matériel ainsi que six épidémiologistes pour aider à la réponse.

«Nous soutenons le pays dans tous les aspects clés de la réponse d’urgence à Ebola pour protéger et sauver des vies», a poursuivi le Dr Moeti.

Entre temps, des enquêtes sont en cours pour déterminer la source de la nouvelle flambée et comment elle a pu infecter la première personne confirmée, informe l’OMS.