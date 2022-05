ONU-Sahel : Guterres plaide pour un investissement accru pour aider l’armée nigérienne

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a reconnu lundi «la performance remarquable de l’armée du Niger» qui combat les groupes jihadistes exhortant la communauté internationale «à investir à fond» dans le renforcement des capacités de l’armée nigérienne.

«Aujourd’hui, je crois qu’en regardant la performance remarquable de l’armée du Niger, la communauté internationale doit investir à fond dans le renforcement des capacités de l’armée du Niger», a déclaré M. Guterres lors d’un point de presse conjoint à Niamey, avec le président nigérien Mohamed Bazoum.

Cet investissement doit concerner selon lui les «équipements», mais aussi «l’entraînement» de l’armée nigérienne. «La communauté internationale doit réaliser que ce n’est plus seulement une question régionale ou africaine, mais bien une menace globale», a souligné le Secrétaire général de l’ONU.

Antonio Guterres qui a entamé dimanche à Dakar une tournée dans trois pays d’Afrique de l’Ouest, a affirmé qu’il continuerait également à «plaider pour la mobilisation de ressources supplémentaires pour relever ce défi».

Dans sa lutte contre les mouvements jihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique (EI), le Niger bénéficie du soutien de plusieurs pays occidentaux, dont la France et les Etats-Unis, qui ont des bases militaires à Niamey et dans la région d’Agadez (nord).

Le 22 avril, les députés nigériens ont voté en faveur d’un texte autorisant le déploiement de nouvelles forces étrangères sur le territoire du Niger.