Le président béninois Talon appelle à une action collective pour lutter contre le terrorisme

Le chef d’Etat béninois, Patrice Talon a réitéré jeudi, la nécessité de procéder à une «action collective» pour faire face efficacement au terrorisme qui sévit dans la sous-région ouest-africaine.

Il a réagi suite à une attaque qui a visé, le 11 mai, une position des Forces de défense et de sécurité au Togo, et qui s’était soldée par au moins huit morts et 13 blessés parmi les soldats togolais.

«J’ai appris avec consternation l’attaque terroriste perpétrée dans la nuit du 10 au 11 mai 2022, à Kpinkankandi, qui a occasionné plusieurs pertes en vies humaines et des blessés au sein des Forces de défense et de sécurité togolaises», a-t-il affirmé dans un message publié sur sa page Facebook.

«Cette nouvelle attaque appelle une fois encore notre action collective. A cet égard, je réitère ma disponibilité à œuvrer avec tous mes pairs pour lutter efficacement contre l’expansion du terrorisme dans notre sous-région», a poursuivi le dirigeant béninois.

Patrice Talon a condamné «fermement ces actes» et exprimé ses «sentiments de solidarité au Président Faure, aux membres des familles éplorées ainsi qu’au Peuple frère du Togo, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés».

Le Togo a été jusque-là épargné par des attaques terroristes, tout comme le Bénin qui a été frappé en février et en avril dernier.

La commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a aussi condamné, avec la «plus grande fermeté», cet assaut mené au Togo, et a réitéré sa détermination à «accompagner» les efforts entrepris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région.