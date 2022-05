L’OMS préoccupée par l’augmentation des cas de Covid-19 en Afrique australe

L’Afrique australe fait face à une augmentation des cas de Covid-19 pour la troisième semaine consécutive, due à un pic en Afrique du Sud où les cas hebdomadaires enregistrés ont quadruplé durant cette période, alerte l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans un communiqué publié jeudi sur son site Internet.

Concrètement, la sous-région a enregistré 46.271 cas au cours de la semaine se terminant le 8 mai, soit une augmentation de 32% par rapport à la semaine précédente.

L’Eswatini et la Namibie ont enregistré une augmentation de 50% de nouveaux cas supplémentaires au cours des deux dernières semaines comparativement aux deux semaines précédentes.

Selon le Directeur pour les urgences sanitaires au Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Abdou Salam Gueye, «cette augmentation des cas est un signe d’alerte précoce» que l’institution sanitaire internationale surveille de près.

Pour ce responsable de l’OMS, «le moment est venu pour les pays d’intensifier leur préparation et de s’assurer qu’ils peuvent mettre en place une réponse efficace en cas de nouvelle vague de la pandémie».

Alors qu’au cours des deux dernières années, les pays africains ont considérablement amélioré la riposte à la Covid-19, notamment par le renforcement de la surveillance, du dépistage et du traitement, l’OMS estime qu’«il est essentiel que ces mesures soient maintenues et rapidement renforcées si les cas de Covid-19 augmentent encore et dans de nombreux pays».

«Pour vaincre cette pandémie, nous devons rester vigilants. La dure réalité est que la complaisance se paie au prix fort», a interpellé le Dr Gueye

L’Afrique a enregistré jusqu’à présent 11,7 millions de cas et environ 253.000 décès. Au cours de la semaine se terminant le 8 mai, 52.878 cas ont été signalés, soit une hausse de 38% par rapport à la semaine précédente.