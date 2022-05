Libye : De nouveaux affrontements entre groupes armés à l’ouest de la capitale Tripoli

De violents affrontements ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche entre groupes armés dans la banlieue ouest de la capitale libyenne, Tripoli, sans faire de victimes.

«Les affrontements entre des groupes armés ont éclaté tard samedi soir et se sont poursuivis jusqu’à dimanche matin dans la zone, entre les villes de Sayyad et Janzour», a indiqué une source du ministère de l’Intérieur.

Aucune victime n’est à déplorer, selon cette source, mais les combats ont «endommagé des habitations de particuliers» et forcé «la fermeture durant plusieurs heures de la route du littoral» qui relie Tripoli aux villes de l’ouest jusqu’à la frontière tunisienne.

Située dans la banlieue ouest de Tripoli, Janzour abrite le siège de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul) mais également des complexes résidentiels gardés, réservés au personnel des missions diplomatiques étrangères.

Des médias locaux ont évoqué la mort d’un commandant d’un groupe de la ville de Sayyad, une petite localité à environ 25 km à l’ouest de Tripoli, tué par un autre groupe armé.

Plongée dans le chaos politique et sécuritaire depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi à la suite d’une révolte populaire appuyée par l’Otan en 2011, la Libye est minée par les divisions et se retrouve depuis début mars avec deux gouvernements rivaux. De nombreuses milices et groupes armés échappent au contrôle des autorités centrales de Tripoli.