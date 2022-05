Le président de l’UA Macky Sall projette un prochain déplacement en Ukraine et en Russie

Le Chef d’Etat sénégalais et président en exercice de l’Union africaine (UA), Macky Sall a annoncé ce lundi 16 mai, son intention de se rendre prochainement en visite en Ukraine et en Russie pour discuter avec les présidents de ces deux pays sur la possibilité d’approvisionner le continent africain en stocks suffisants de céréales et de fertilisants.

«Nous avons reçu mandat de l’Afrique, pour demander au président Poutine, de créer les conditions propices pour permettre à l’Ukraine d’exporter ces céréales et fertilisants dont nous avons besoin, mais également qu’on puisse lever certaines sanctions à l’encontre de la Russie pour qu’elle puisse commercer et nous approvisionner en fertilisants», a-t-il fait savoir, à l’occasion de l’ouverture de la 54ème Conférence des ministres africains de l’économie et des finances, à Diamniadio au Sénégal.

C’est communément reconnu, les effets de l’invasion de l’Ukraine par la Russie se répercutent dans toutes les régions du monde, et particulièrement en Afrique où même certains produits alimentaires de base sont importés. La hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie suscite déjà des grognes populaires.

«Le mil, on nous l’a fait lâcher, on nous a importé le riz d’Asie. Maintenant, on ne sait que manger du riz et on n’en produit pas assez. On ne sait que manger du pain et on ne produit pas de blé; Donc, on est structurellement dépendant. C’est ça le problème de fond», a déploré récemment Macky Sall.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le président de l’UA et le président de la Commission de l’UA exhortent les deux parties en conflit à l’instauration immédiate d’un cessez-le-feu et à l’ouverture sans délai de négociations politiques, sous l’égide de l’ONU, afin de préserver le monde des conséquences d’un conflit planétaire.

Lors de la 54ème Conférence des ministres africains de l’économie et des finances, Macky Sall a réitéré l’appel de l’Afrique «à un cessez le feu unilatéral, à une solution négociée du conflit pour éviter le pire».