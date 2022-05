Sénégal-Belgique: Signature d’une Convention pour la formation de maîtres et directeurs d’écoles francophones

Le ministre sénégalais de l’Education, Mamadou Talla et le ministre-président de la Fédération Wallonie Bruxelles, Pierre Yves Jeholet en visite au Sénégal, ont signé, jeudi, une convention de partenariat pour la deuxième phase du Programme d’appui à l’Initiative francophone pour la Formation à distance des maîtres et directeurs d’écoles francophones (Ifadem).

«Cette convention va permettre de continuer le Programme d’appui à l’initiative francophone pour la formation à distance des maitres (IFADEM) pour la période 2022-2026», a dit Mamadou Talla, lors de la cérémonie de signature, organisée aux Sphères ministérielles de Diamniadio.

En effet, «suite au succès de la première phase de déploiement du programme (2017-2021), les parties prenantes notamment le ministère de l’Education nationale et ses partenaires dont l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) et l’Agence Universitaire de la Francophonie ont souhaité s’engager dans la mise en œuvre d’une deuxième phase», a expliqué le ministre.

Selon lui, cette phase permettra de former 1.000 enseignants et 5.000 directeurs d’écoles dans les 4 inspections d’Académies déjà ciblées dans la première phase auxquelles seront ajoutées 3 autres Académies.

Déjà une période d’expérimentation du programme a été déroulée et a touché 500 enseignants candidats au Certificat d’aptitude pédagogique (CAP) dans les IA de Fatick et Kaolack entre 2014 et 2016.

«La particularité de cette belle initiative est qu’on peut former les enseignants à distance. Cela veut dire que les enseignants, formés professionnellement, acquièrent un diplôme en continuant de tenir leurs classes», a souligné le ministre Mamadou Talla.

Lancée en 2006, IFADEM est mise en œuvre conjointement par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), à travers l’Institut de la Francophonie pour l’Education et la Formation (IFEF).