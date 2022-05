Somalie: Un candidat malheureux à la dernière présidentielle Abdirahman Abdishakur nommé envoyé spécial pour la sécheresse

Le nouveau président somalien, Hassan Cheikh Mohamoud, a désigné Abdirahman Abdishakur, un de ses rivaux à l’élection présidentielle du 15 mai dernier, au poste d’envoyé spécial pour la réponse à la sécheresse, indique un communiqué officiel.

Il est attendu de ce poids lourd de la politique somalienne, président du parti Wadajir, de «résoudre de toute urgence les défis de la sécheresse liés au climat», alors que le pays fait face à sa saison la plus sèche en 40 ans et à la détérioration de la situation alimentaire et humanitaire dans le pays.

«Abdishakur sera chargé de travailler, au niveau national, régional et international avec tous les partenaires et parties prenantes pour trouver des solutions durables à même d’atténuer les effets de la sécheresse et de permettre à nos citoyens de surmonter les pires impacts de la sécheresse en Somalie le plus tôt possible», a souligné le chef de l’Etat qui a fait de la question de la sécheresse une des priorités de son mandat.

Le cas de la Somalie et de la Corne de l’Afrique en général, préoccupe les Nations unies qui multiplient ces derniers temps des alertes sur le risque croissant de famine dans ce pays. Des centaines de milliers de Somaliens se déplacent en raison de la sécheresse, à la recherche de nourriture, d’eau et d’un abri.

Le nombre de personnes touchées par la sécheresse serait passé à 6,1 millions en Somalie. L’ONU et ses partenaires demandent plus de financement pour fournir une aide humanitaire d’urgence. Ils ont collectivement aidé 1,6 million de personnes en février dernier.

Abdishakur qui a été choisi pour sa longue expérience et sa compréhension des domaines humanitaires et de développement, a bien du pain sur la planche.