La BAD débloque un financement additionnel de 57 millions d’euros pour le port marocain «Nador West Med» 

Le projet de construction du complexe portuaire de «Nador West Med» au nord-est du Maroc a bénéficié d’un deuxième financement de 57 millions d’euros qui vient de débourser la Banque africaine de développement (BAD), rapporte un communiqué de l’institution bancaire panafricaine.

Cette enveloppe, que vient d’approuver le Conseil d’administration de la Banque, s’ajoute au montant de 113 millions d’euros qui avait été débloqué en 2015 par la BAD à titre de contribution au financement du port en eau profonde de la ville de Nador.

Le financement complémentaire servira à «la construction de deux terminaux à conteneurs, d’un poste vrac spécialisé de 4 millions de tonnes et d’un terminal marchandises diverses de 33 millions de tonnes», précise la Banque dans son communiqué.

«Située au carrefour d’importantes routes de transport (maritime) de conteneurs et d’hydrocarbures, la construction de cette nouvelle infrastructure portuaire en eaux profondes, consolide la présence du Maroc sur les voies maritimes mondiales», a relevé le directeur général de la BAD pour l’Afrique du Nord, Mohamed El Azizi, assurant que ce complexe portuaire sera «un pôle d’attraction pour la région de l’Oriental, un véritable accélérateur de développement et d’intégration régionale».

Le projet est soutenu par plusieurs partenaires. Outre la BAD et la Société Nador West Med qui contribuera à hauteur de 423,97 millions d’euros, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ainsi que le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) feront respectivement des prêts de 200 millions d’euros et de 177,45 millions d’euros. En 2015, le coût du projet avait été évalué à 914,28 millions d’euros.

Nador West Med qui va contribuer, entre autres, à la création de milliers d’emplois, devrait consolider, à terme, la position du Maroc en tant que hub d’échanges maritimes entre les continents africain et européen. Le port Tanger Med, inauguré en 2004, est devenu le premier port à conteneurs dans le pourtour de la mer Méditerranée.