Le Suriname inaugure une ambassade à Rabat et un consulat général à Dakhla

La République du Suriname a inauguré ce jeudi, un Consulat général dans la ville de Dakhla et son ambassade à Rabat, un geste à forte connotation diplomatique en guise de soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale.

Lors de la cérémonie inaugurale du Consulat à Dakhla, le ministre surinamais des Affaires étrangères, du Commerce international et de la Coopération internationale, Albert Ramdin et le gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, ont coupé le ruban et dévoilé la plaque de cette représentation diplomatique, en présence de nombreux élus et de consuls accrédités à Dakhla.

L’ouverture de cette nouvelle mission consulaire porte ainsi le nombre des consulats généraux opérationnels dans la zone sud du Royaume à 25 missions dont 13 à Dakhla et 12 à Laâyoune.

Lors d’un point de presse tenu la veille à Rabat, le Chef de la diplomatie du Suriname, Albert Ramdin, avait notamment exprimé « le plein soutien de son pays » au plan marocain d’autonomie en tant que base unique d’une solution politique au différend régional autour du Sahara marocain, dans le plein respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du Royaume du Maroc.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de ses entretiens avec Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Ramdin a également réaffirmé la reconnaissance par la République du Suriname de la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris son Sahara.

Cette position du Suriname s’inscrit dans le cadre de l’élan de soutien à la cause nationale exprimé par plusieurs pays à travers le monde, notamment dans la région des Caraïbes, où 12 des 14 pays de cette région, ont changé leurs positions en faveur du Maroc au sujet de la question du Sahara marocain.

A signaler par ailleurs, que le ministre surinamais et son homologue marocain ont présidé la veille la cérémonie d’inauguration de l’ambassade de la république du Suriname à Rabat.

Le Consulat général et l’ambassade du Suriname constitueront deux mécanismes de nature à consolider la coopération entre les deux pays et à insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales dans divers domaines, a déclaré Nasser Bourita lors d’un point de presse conjoint avec Albert Ramdin.