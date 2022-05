Une ONG sahraouie fustige les violations par le Polisario des droits des enfants à Tindouf

Une ONG sahraouie a fustigé les violations flagrantes des droits élémentaires des enfants que commettent en toute impunité les dirigeants et miliciens du Polisario dans les camps de Tindouf sous le regard passif des autorités de leur pays d’accueil, l’Algérie.

En effet, les graves violations infligées par les dirigeants-mercenaires du Polisario aux enfants mineurs à Tindouf en Algérie, ont été mises à nu, mercredi soir à Casablanca, par le président de l’Observatoire Sahara pour les richesses et les droits de l’Homme, Hafdi Mohamed El Bachir. Intervenant lors d’une cérémonie organisée au complexe Moulay Rachid à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’enfant, Mohamed El Bachir a souligné que le groupe séparatiste inflige aux enfants séquestrés les formes les plus odieuses de violations de leurs droits (violence, exploitation, enrôlement forcé…), en flagrante violation de toutes les chartes internationales relatives aux droits de l’enfant.

Le front séparatiste, a-t-il détaillé, arrache de force les enfants de bas âge à leurs parents et les envoie à l’étranger notamment dans les centres d’endoctrinement à Cuba, pour leur faire subir un lavage de cerveau et leur inculquer la haine et l’hostilité envers tous les adversaires de la doctrine séparatiste.

L’enrôlement des enfants mineurs au sein des milices armées du Polisario, ajoute Hafdi Mohamed El Bachir, constitue une violation flagrante de toutes les chartes internationales relatives aux droits des enfants, notamment la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, la Charte africaine des droits et du bien être de l’enfant et le Statut de la Cour pénale internationale.

Les enfants séquestrés, affirme l’orateur, sont souvent victimes d’assassinats, de mutilation et de violences sexuelles de la part des miliciens du front.

Le président de l’ONG sahraouie rappelle à ce titre que la communauté internationale est unanime à classer en tant de « crime de guerre », le recrutement des enfants par des groupes armés, ajoutant que le Conseil de sécurité de l’Onu a fermement condamné dans ses résolutions, le recrutement et l’utilisation des enfants dans les conflits armés, appelant à mettre un terme à ces pratiques.

Malheureusement de telles pratiques sont courantes dans les camps de Tindouf où les dirigeants du Polisario n’hésitent pas d’exhiber à des fins de propagandes, les images et vidéos des enfants en parade en tenues militaires et des armes de guerre entre les mains, dans des défilés de circonstance et à l’occasion de visites de personnalités étrangères dans les camps de Lahmada.