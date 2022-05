Ouverture au Congo-Brazzaville du premier Forum du partenariat public-privé

Le Premier ministre de la République du Congo, Collinet Anatole Makosso, à donné le coup d’envoi à la première édition du Forum international sur le partenariat public-privé (Forum PPP), ce lundi 30 mai au Centre international des conférences de Kintélé à Brazzaville, la capitale.

Initié par le ministère congolais de la Coopération internationale et du Partenariat public-privé, cet événement a pour objectif de renforcer les investissements étrangers au Congo pour le financement des projets inscrits dans le Plan national de développement (PND) 2022-2026.

«L’Etat fait face a des contraintes financières», a reconnu le chef du gouvernement, ajoutant que «le partenariat public-privé constitue le maillon essentiel du financement des projets».

Selon Collinet Makosso, «Le PPP est de plus en plus sollicité dans le monde. Au Congo, l’environnement des affaires se prête particulièrement à ce mode de financement. Pour relever les défis qui vont se présenter, d’importants moyens financiers, techniques et humains sont nécessaires. A cette fin, la contribution des investissements étrangers est indispensable».

Pour le ministre de la Coopération internationale et du Partenariat public-privé, Denis Chrystel Sassou-Nguesso, le Forum vise à «accélérer la diversification de l’économie», une disposition qui figure parmi les priorités de son père, le président Dénis Sassou-Nguesso, pour son énième mandat décroché l’année passée.

Les opérateurs économiques nationaux et étrangers sont de temps à autre invités à diversifier leurs investissements au Congo, avec un accent particulier sur l’agriculture. Le pays dispose de 10 millions d’hectares de terres arables, mais à peine 4% sont exploités.

Le PND 2022-2026, évalué à un coût de plus de 8.000 milliards de francs CFA (13,1 milliards de dollars), cible six principaux secteurs, notamment l’agriculture, le développement industriel, les zones économiques spéciales (ZES), le tourisme, l’économie numérique et la promotion immobilière.

Le Forum PPP, qui prendra fin ce mardi, réunit plus de 300 personnes parmi lesquels des investisseurs locaux et étrangers. «Relancer l’agriculture pour booster le développement économique», «L’exploitation des mines comme pilier du développement», «Comment rendre attractif la destination Congo?», sont entre autres les thèmes retenus au programme de ce premier forum.