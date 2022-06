Inauguration d’une nouvelle usine de Coca-Cola en Ethiopie 

« Coca-Cola Beverages Africa » (CCBA) vient d’inaugurer une nouvelle usine de production en Ethiopie d’un coût global de 100 millions dollars.

La nouvelle usine érigée sur 4,3 hectares à Sebeta (25 km d’Addis-Abeba), devra porter la capacité totale de fabrication du groupe dans le pays à 100 millions de casiers par an.

« Nous voulons créer des opportunités partagées pour les affaires et pour les communautés qui nous accueillent à travers la chaîne de valeur. A travers nos investissements en Ethiopie, nous sommes passés de la création de 1 000 emplois directs en 2012 à plus de 3 500 en 2022 avec plus de 70 000 bénéficiaires dans notre chaîne de valeur », a déclaré Jacques Vermeulen, PDG de CCBA.