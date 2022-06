Le président de la BAD appelle Djibouti à diversifier son économie 

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, en visite officielle à Djibouti le week-end dernier, a invité ce pays d’Afrique de l’Est à réduire sa dépendance vis-à-vis de son port, situé sur la mer Rouge, qui constitue sa principale source de revenus et d’emplois.

«Djibouti doit regarder au-delà du port, diversifier son économie et intensifier son développement», a-t-il déclaré, tout en reconnaissant que le territoire de ce pays est en grande partie sec et stérile, selon un communiqué de la BAD publié ce lundi.

«En survolant le pays, on aperçoit d’immenses étendues de terres arides. Mais ce n’est que lorsque l’on rencontre les gens de ce pays et qu’on leur parle, que l’on se rend compte qu’il n’y a pas de sécheresse en termes d’idées, de créativité, de passion et de détermination», a poursuivi Adesina qui a fustigé aussi la dépendance des importations alimentaires.

Le patron de la BAD a discuté des progrès et des opportunités économiques du pays avec le président djiboutien Ismail Omar Guelleh et de hauts responsables gouvernementaux.

Un des projets évoqués est celui de transformer le pays en un centre régional en Afrique de l’Est spécialisé dans les technologies de l’information et de la communication. Il s’agit d’une vision que nourrit le chef de l’Etat.

«Je vois réellement un Djibouti au-delà des ports, une nation en marche pour devenir une plaque tournante des TIC à l’échelle mondiale», a affirmé Adesina.

D’après le communiqué, Djibouti «pourrait bénéficier de l’introduction du programme de la Banque des Technologies pour la transformation de l’agriculture africaine, qui utilise des variétés de blé résistant à la chaleur et de maïs économes en eau pour augmenter la productivité agricole». D’autres perspectives ont été aussi évoquées comme les énergies renouvelables

Le président Guelleh a remercié la BAD pour son assistance multiforme dans les domaines de l’énergie, du changement climatique, de l’agriculture, de la résilience des infrastructures et des transports.

Durant son séjour, Adesina a reçu la plus haute distinction djiboutienne de Commandeur dans l’ordre national, qui lui a été remise par le Premier Ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed.