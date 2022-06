Lac Tchad : La Force multinationale dit avoir éliminé plus de 800 jihadistes en deux mois

La Force multinationale mixte (FMM) a affirmé dans un rapport publié ce mardi 7 juin, avoir mis hors d’état de nuire 805 terroristes en deux mois, dans ses opérations sur des îles du Lac Tchad, aux confins du Nigeria, du Niger, du Cameroun et du Tchad.

Au total, 805 terroristes ont été tués, des équipements (44 véhicules, 22 motos et de nombreuses armes lourdes et légères) détruits ou saisis au cours d’une opération conjointe baptisée «Lac Sanity» (Intégrité du Lac), menée du 28 mars au 4 juin, et visant la neutralisation des «terroristes de Boko Haram et de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), résume le rapport.

Pour la FMM, dont le quartier général est basé à N’Djamena, la capitale tchadienne, l’opération a été «un succès retentissant».

La Force multinationale mixte est une force armée créée en 1994 par quatre pays (Cameroun, Niger, Nigeria et Tchad) qui ont été rejoint par la suite par le Bénin.

Elle a pour mission, de lutter contre la criminalité, le grand banditisme et les groupes jihadistes (dont Boko Haram et Iswap) qui menacent la sous-région. Peu active ses premières années, la FMM, forte de près de 3000 soldats, a été réactivée en 2015 et entend à présent, maintenir sa dynamique jusqu’à ce que les criminels soient totalement neutralisés ou se rendent.