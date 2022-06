Guinée Equatoriale : L’entreprise Comercial Santy sanctionnée pour un scandale sanitaire

La société d’import-export Comercial Santy, exerçant en Guinée équatoriale depuis six décennies, a été condamnée à payer une amende de 411 millions de francs CFA (environ 625.000 euros) pour «délit contre la santé publique», a annoncé mardi la télévision d’Etat TVGE.

Le tribunal de Bata qui a prononcé le verdict a accusé ce groupe d’avoir changé les dates de péremption des produits alimentaires et d’avoir vendu des produits pharmaceutiques non autorisés. Comercial Santy est une chaîne de supermarchés et de points de vente de produits pharmaceutiques.

En plus de l’amende, la justice a ordonné la confiscation des machines utilisées pr l’entreprise pour modifier les dates de péremption et la destruction de tous les produits ayant subi des changements de dates.

En mars dernier, le parquet avait déposé une plainte contre la société pour «délit d’atteinte à la santé et d’importation de produits alimentaires et médicaments périmés», ainsi que pour «vente de produits pharmaceutiques interdits», selon ce qu’avait annoncé le procureur Nzang Nguema.

Un officier de la gendarmerie proche de l’enquête avait alors confié à la presse, sous couvert de l’anonymat, que «plusieurs employés et responsables de Comercial Santy, de nationalité espagnole, indienne et colombienne, ont avoué les faits et sont détenus depuis plusieurs jours. Les enquêteurs ont saisi les machines, qui servaient à changer les dates de péremption des produits».

Plusieurs de ces employés et responsables ont été reconnus coupables par le tribunal de Bata et condamnés à verser conjointement l’amende.

Ce n’est pas une première pour Comercial Santy d’être en porte-à-faux avec les autorités. En 2006, des produits congelés avariés et destinés à être vendus avaient également été saisis.