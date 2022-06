Les Etats-Unis préoccupés par la présence des forces rwandaises en RDC

Les Etats-Unis ont exprimé mardi leurs inquiétudes face à la situation qui sévit à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), et ont aussi pointé du doigt la présence des troupes rwandaises dans cette partie du pays.

«Nous sommes extrêmement préoccupés par les récents combats dans l’Est de la RDC et par la présence signalée de forces rwandaises sur le territoire de la RDC. Les comportements provocateurs et les propos incendiaires doivent cesser», affirme l’ambassade américaine à Kinshasa dans un communiqué, au lendemain de la prise de la ville de Bunagana par les rebelles du mouvement M23.

Pour la mission diplomatique américaine, de telles «actions augmentent le risque de violence et de destruction dans l’Est de la République Démocratique Congo et nuisent à tous les habitants de la région».

De son côté, la commission des affaires étrangères du Sénat américain a souligné lundi que «le soutien rwandais aux rebelles du M23 qui attaquent les civils, les casques bleus de l’ONU et les FARDC (armée congolaise, ndlr) dans l’est de la RDC est inacceptable », ajoutant que «le monde doit être uni pour condamner ses actions». Le Sénat réclame aussi une enquête immédiate de l’ONU afin que les coupables répondent de leurs actes.

L’appui apporté par le Rwanda au M23 est de plus en plus décrié non seulement par Kinshasa, mais aussi par la communauté internationale, quoi que Kigali continue à nier ce fait.

Les autorités congolaises se sont encore exprimées à ce sujet mardi dans la suite de la prise de la ville stratégique de Bunagana. Le ministère de la Communication et des Médias a condamné dans un communiqué, «la participation des autorités rwandaises dans le soutien, le financement et l’armement de cette rébellion», ajoutant que «nous défendrons chaque centimètre de notre territoire».

L’armée congolaise qui évoque une invasion de Bunagana par l’armée rwandaise promet que «toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation».