L’UEMOA affiche une croissance de 5,6 % du PIB au 1er trimestre 2022

La reprise de l’activité économique au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) s’est poursuivie au premier trimestre 2022, avec un taux de croissance du PIB réel en rythme annuel de 5,6 %, contre 5,7 % au trimestre précédent, a révélé le Comité de politique monétaire (CPM) de la BCEAO à la fin de sa dernière session en date.

Le CPM relève que «la reprise demeure encore fragile et entourée de risques essentiellement baissiers, en liaison avec l’évolution de la situation sécuritaire et sociopolitique de la sous-région, la persistance des tensions géopolitiques et le resserrement des conditions de financement à l’échelle internationale».

Le Comité de politique monétaire a également signalé que l’exécution des opérations financières des Etats membres de l’UEMOA, au cours du premier trimestre 2022, laisse apparaître «une légère amélioration du déficit budgétaire par rapport à la même période de l’année précédente».

Le déficit global s’élève à 979,2 milliards de francs CFA pour le premier trimestre 2022, contre 1.059,5 milliards un an plus tôt, selon le CPM. Le niveau général des prix a progressé, en glissement annuel, de 6,4% au premier trimestre 2022 contre 5,0% au trimestre précédent.

Cette accélération est imputable essentiellement à la hausse des prix des produits alimentaires et au renchérissement des combustibles solides et liquides, explique-t-il.

La reprise de l’activité économique mondiale devrait se poursuivre, mais à un rythme moindre, avec une croissance attendue à 3,6 % en 2022 et en 2023. Néanmoins, la prolongation des tensions géopolitiques, le resserrement des conditions monétaires internationales et le ralentissement de la croissance de l’économie chinoise induit par sa stratégie « zéro Covid-19 » pourraient peser négativement sur ces perspectives, selon le CPM.