Nigeria: L’APC remporte le gouvernorat de l’Etat d’Ekiti sur la route de la présidentielle 2023  

La Commission électorale nationale indépendante (INEC) a déclaré dimanche Biodun Oyebanji, le candidat du parti au pouvoir au Nigeria le «Congrès des progressistes au pouvoir » (APC), vainqueur de l’élection pour le poste de gouverneur de l’État-clef d’Ekiti.

Après le scrutin de samedi dernier, «Biodun Abayomi Oyebanji de l’APC, est déclaré vainqueur», a annoncé Kayode Oyebode Adebowale, responsable de l’INEC, lors d’une conférence de presse.

Avec un score de 187.057 votes, Oyebanji l’a largement emporté sur Segun Oni du SDP (social-démocrate, 82.211 voix) et Otunba Bisi Kolawole du Parti démocratique populaire (PDP, principal parti d’opposition) qui a recueilli 67.457 des suffrages.

«L’APC devient plus forte et plus unie. La victoire de notre parti à Ekiti est une indication de la confiance des Nigérians dans la capacité de notre grand parti à fournir une gouvernance de qualité à tous», a réagi le président Muhammadu Buhari dans un communiqué pour saluer cette victoire.

L’élection de samedi dernier s’est globalement tenue dans le calme, selon les observateurs mais des ONG ont dénoncé des achats de voix. Dans un bureau, «des agents d’APC auraient partagé 7.000 nairas (15 dollars) aux électeurs montrant comment leur bulletin de vote était marqué», a déclaré le groupe de la société civile, Yiaga Africa, dans un communiqué.

Dans un autre, «des agents du PDP et du SDP ont été vus en train de soudoyer des électeurs», a encore ajouté Yiaga Africa. Les observateurs du Centre pour la démocratie et le développement (CDD) ont documenté de leur côté «41 cas d’achat de vote».

Le Nigeria a une longue histoire de troubles et de malversations liés aux élections. Le dernier vote l’élection du gouverneur d’Ekiti en 2018 avait été entaché de violences et d’accusations de fraude électorale.