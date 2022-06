Une nouvelle panne d’électricité replonge le Malawi dans le noir

Le Malawi, pays d’Afrique australe, est plongé dans le noir ces derniers jours en raison d’une panne d’électricité affectant tout le territoire, a annoncé la Compagnie nationale d’énergie (Escom) dans un communiqué.

«Une coupure du système aux alentours de 18H00 samedi 18 juin 2022 a provoqué une perte de l’alimentation en électricité dans le pays. Des efforts sont déployés pour rétablir l’alimentation le plus rapidement possible», a précisé Escom.

Le pays connaît depuis plusieurs mois des coupures massives qui peuvent durer jusqu’à huit heures dans une journée. Fin janvier 2022, les Malawites sont restés sans électricité pendant trois jours après le passage de la tempête tropicale Ana, qui a fait des dizaines de morts en Afrique australe et endommagé une des principales centrales électriques du pays.

Avec une économie fortement dépendante de l’agriculture, le Malawi est considéré comme l’un des pays les plus pauvres d’Afrique. Le pays est confronté à de grandes difficultés économiques. Moins de 15% de la population, qui compte plus de 19 millions d’habitants, a accès à l’électricité, d’origine hydroélectrique à plus de 90%, selon la Banque mondiale.

Le gouvernement du Malawi a entamé des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) pour la mise en place d’un programme de réformes. C’est ce qu’a indiqué l’institution dans un récent communiqué.

Les négociations portent sur un accord de Facilité élargie de crédit (FEC) de quatre ans qui permettra à terme de restaurer la stabilité macroéconomique, garantir la soutenabilité de la dette et soutenir la croissance inclusive et durable.

Il visera également à atténuer les impacts de la Covid-19 ainsi que les chocs économiques créés par le conflit russo-ukrainien. En 2018, le pays avait déjà obtenu un accord FEC du FMI, pour un programme de réformes qui s’est étalé sur trois ans.