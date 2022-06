Le projet de la nouvelle Constitution en Tunisie désormais entre les mains du président Kaïs Saïed

Le «Comité consultatif pour la nouvelle République», en charge de la rédaction de la nouvelle Constitution en Tunisie, a remis ce lundi 20 juin, un exemplaire du projet de Constitution au président Kaïs Saïed, annonce un communiqué de la présidence.

Le chef du Comité, Sadok Belaïd, «a remis au chef de l’Etat le projet de Constitution élaboré par le Comité consultatif national pour la nouvelle République», souligne le texte.

Belaïd a été reçu au Palais de Carthage par le chef de l’Etat. Il s’est félicité du fait que le projet de Constitution soit confié au président à la date fixée pour sa soumission, c’est-à-dire le 20 juin. Mais le travail du Comité a rencontré quelques difficultés, selon ses propos.

«Les circonstances de la rédaction du texte de la Constitution ont été difficiles en raison du manque de temps, mais en nous appuyant sur les conseils de nombreux collègues et experts, nous avons pu élaborer ce projet qui, nous l’espérons, sera acceptable pour le Président», a-t-il avoué.

Pourtant ce projet, qui sera soumis à référendum le 25 juillet, après sa validation par le Chef de l’Etat, continue de susciter des polémiques. Il intervient dans un contexte où le président s’est accaparé tous les pouvoirs depuis juillet 2021. D’aucuns redoutent que le texte soit taillé sur mesure selon ses convenances.

Samedi 19 juin, des centaines de personnes ont une nouvelle fois protesté à Tunis, contre ce projet, à l’appel du «Front de salut national», une coalition d’une dizaine d’organisations de l’opposition.

Toutes ces oppositions ne semblent pas dissuader le président Saied de poursuivre son programme. La nouvelle Constitution sera bientôt soumise à la population. Entre temps, il indiqué que «le projet de Constitution n’est pas définitif et que certains de ses chapitres sont sujets à révision et à une réflexion plus approfondie».