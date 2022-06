Démarrage de la livraison du gaz naturel depuis l’Espagne vers le Maroc

Le Maroc a reçu ce mardi 28 juin de l’Espagne, sa première livraison de gaz naturel acheminé en flux inversé, à travers le gazoduc Maghreb-Europe (GME), en vertu d’un accord bilatéral signé il y a plus de trois mois.

Ce GME servait auparavant à acheminer le gaz algérien vers l’Espagne via le Maroc, mais Alger a fermé le gazoduc de son côté, et résilié de manière unilatérale son contrat avec le Maroc en octobre 2021, sur fond de tensions diplomatiques entre Alger et Rabat autour du Sahara marocain.

Pour contourner la décision algérienne, l’Espagne et le Maroc avaient résolu d’utiliser le canal en sens inverse pour permettre au Royaume chérifien de s’approvisionner en gaz naturel.

Le Maroc a acheté du gaz naturel liquéfié (GNL) sur les marchés internationaux et livré à une usine de regazéification en Espagne, pour y être traité avant d’être livré au royaume chérifien à travers le GME sous forme de gaz naturel. Il ne s’agit donc pas du gaz algérien qu’Alger livre à l’Espagne via le gazoduc Medgaz.

«Sur la base des relations commerciales et du bon voisinage, hier (mardi) a eu lieu le premier envoi par le gazoduc du Maghreb-Europe de GNL préalablement acquis par le Maroc sur les marchés internationaux et débarqué dans une usine de regazéification espagnole», rapprotent des médias espagnols citant certaines sources au sein du ministère espagnol de la Transition écologique, précisant aussi qu’«un procédé de certification garantit que ce gaz n’est pas d’origine algérienne».

Alger entretient des relations tendues avec Rabat, mais aussi avec Madrid depuis que l’Espagne a décidé, en mars dernier, de soutenir le plan d’autonomie marocain pour le Sahara.