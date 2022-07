Coopération: Intensification des échanges sur l’axe Dakar-Londres

Le Royaume-Uni affirme dans un communiqué publié le week-end écoulé, que son partenariat économique avec le Sénégal «s’est intensifié au cours de ces derniers mois».

L’intensification des échanges économiques entre le Sénégal et le Royaume-Uni se mesure à l’aune de l’«augmentation considérable des projets dans lesquels les entreprises britanniques sont impliquées» dans le pays ouest-africain, explique le communiqué.

La partie sénégalaise bénéficiant en plus d’une enveloppe de 1.500 milliards de FCFA revue à la hausse par Londres, pour financer exclusivement les «projets prioritaires et stratégiques» de son partenaire africain, dans le secteur de l’énergie, des infrastructures et de l’agriculture», indique la note, qui s’inscrit dans le cadre de la visite de travail que Louis Taylor, le PDG de l’agence britannique de crédit export UK Export Finance a effectuée à Dakar, les 29 et 30 juin 2022.

Taylor a annoncé, à cette occasion, «le soutien de UK Export Finance, exécuté à travers la banque britannique Standard Chartered Bank, au gouvernement sénégalais par le biais d’un financement de 88 milliards de FCFA pour renforcer ses services d’intervention en cas d’incendie ainsi que rehausser son plateau médical».

A Dakar, il a rencontré le président sénégalais, Macky Sall, le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, son collègue en charge des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, ainsi que des responsables de l’APIX – agence de promotion des investissements du Sénégal – et des membres du Forum d’affaires UK-SN.

«J’ai pu constater par moi-même cette semaine comment le Royaume-Uni et le Sénégal peuvent travailler ensemble pour débloquer des projets importants pour la croissance et le développement du Sénégal grâce à notre financement», a souligné Louis Taylor dans des déclarations citées dans le communiqué.