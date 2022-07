RDC-Rwanda-Tensions : Tshisekedi et Kagame d’accord pour un cessez-le-feu immédiat

Lors d’un mini-sommet tripartite, tenu mercredi à Luanda en Angola, autour du conflit armé qui sévit dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), le président congolais, Félix Tshisekedi et son homologue rwandais, Paul Kagamé se sont prononcés pour un cessez-le-feu immédiat.

«Je suis heureux d’annoncer que nous avons fait des progrès, puisque nous avons convenu d’un cessez-le-feu» immédiat, a déclaré le président angolais, João Lourenço, à l’issue de la rencontre qu’il a eue avec ses homologues Tshisekedi et Kagamé.

Pour rappel, Kinshasa accuse Kigali de soutenir la rébellion M23 qui s’affronte avec les forces armées congolaises à l’Est de la RDC, et qui a déjà soumis au moins une ville à son contrôle.

Le médiateur João Lourenço a souligné aussi la convergence des opinions des deux Chefs d’Etat pour un retrait immédiat des positions occupées par le M23, une ancienne rébellion qui a ressurgi en fin d’année dernière. Pour s’assurer du respect de la cessation des hostilités, un mécanisme d’observation ad-hoc sera mis en place et dirigé par un officier angolais, ajoute le président angolais.

Sur Twitter, la présidence de la RDC a indiqué que «la tripartite a décidé d’un processus de désescalade entre la RDC et le Rwanda. Cet objectif se fera graduellement via une feuille de route dite de Luanda axée sur la relance de la commission mixte RDC-RWANDA qui ne s’était plus réunie depuis plusieurs années».

Kinshasa confirme que la feuille de route, qui « stipule une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali», prévoit la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions en RDC.

La commission mixte tiendra sa première rencontre le 12 juillet prochain à Luanda.