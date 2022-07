Le président français Emmanuel Macron attendu lundi prochain au Cameroun

Le président français Emmanuel Macron serait attendu le 25 juillet prochain à Yaoundé pour une visite officielle au Cameroun, dont la date attend d’être confirmée officiellement par l’exécutif camerounais.

D’après la presse française, le Président Emmanuel Macron sera accompagné durant son voyage au Cameroun par «Catherine Colonna, ministre des Affaires européennes et étrangères, Alexis Kohler, Secrétaire général de l’Élysée, Franck Paris, conseiller Afrique du président de la République et Christophe Bigot, directeur Afrique du ministère des Affaires européennes et étrangères».

Un programme de cette visite non encore officiel, et qui circule sur la toile, prévoit l’arrivée du président français à l’aéroport de Yaoundé le 25 juillet 2022 à 20h, heure locale. Sont également inscrits dans son agenda, des entretiens avec son homologue camerounais, Paul Biya, ainsi qu’avec des acteurs politiques dont l’opposant Maurice Kamto.

Après le Cameroun, le président Emmanuel Macron devrait poursuivre sa mini-tournée africaine au Bénin, les 27 et 28 juillet 2022. Il s’agira de son premier déplacement dans le continent africain depuis sa réélection en avril dernier pour un dernier mandat présidentiel.