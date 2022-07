Le parlement belge approuve le renforcement des capacités de défense du pays

Dans le contexte du conflit armé en Ukraine, le Royaume de Belgique a entrepris de renforcer ses capacités de défense. Les élus belges ont approuvé vendredi 15 juillet dernier, le plan STAR (Sécurité & Service, Technologie, Ambition, Résilience) et l’actualisation de la loi de programmation militaire (LPM), votée en 2017, pour la période 2016 – 2030.

Plus précisément, les autorités belges ont décidé d’investir dans ce secteur, 10,2 milliards d’euros en plus des 9,2 milliards d’euros d’ores et déjà prévus. Lors de l’exposé du texte de loi devant le parlement, le ministère belge de la Défense a soutenu que le contexte géostratégique exige plus que jamais qu’investir dans les capacités militaires du pays.

Les fonds mobilisés serviront à renforcer le nombre de civils et de militaires au sein du personnel des forces armées ainsi qu’à améliorer les capacités matérielles de l’armée belge.

Le plan STAR entend porter le budget annuel de la défense à 7 milliards d’euros d’ici 2030 alors qu’il n’est que de 4,8 milliards d’euros par an actuellement, soit 1,54 % du PIB. Il est à noter que, dans ce budget annuel, 6,55 milliards d’euros seront réservés rien qu’à l’armée de terre.

A propos, l’OTAN suggère que ses Etats membres consacrent un peu plus de 2 % de leurs PIB aux dépenses militaires.