Un ancien patron du pétrole gabonais condamné à 12 ans de prison

L’ancien Directeur général de Gabon Oil Company (GOC), Christian Patrichi Tanasa vient d’être condamné à 12 ans de prison pour «détournement, complicité de détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux».

Il avait été arrêté et croupissait à la prison centrale de Libreville depuis fin 2019, dans le cadre d’une opération main-propre dénommée «Scorpion». Son procès s’est ouvert le lundi 18 juillet dernier, et il comparaissait avec deux de ses anciens proches collaborateurs: Carelle Ndemengane Ekoh et Jérôme Ayong Nkodje, respectivement ancienne Trésorière et ancien directeur adjoint de Gabon Oil Marketing, une filiale de la GOC.

Il leur est reproché d’avoir détourné plusieurs milliards de francs CFA qu’ils ont dilapidés dans des dépenses en liquide. Le ministère public a requis contre eux la peine de 15 ans d’emprisonnement.

Christian Patrichi Tanasa s’en sort avec trois ans de moins ainsi qu’une amende de 76 millions de FCFA et une saisie de ses biens. Le co-accusé Jérôme Ayong Nkodje écope de 10 ans de réclusion criminelle, tandis que Carelle Ndemengane Ekoh a été acquitté.

Christian Patrichi Tanasa était l’un des hommes forts du pouvoir gabonais entre 2018 et 2019, durant la convalescence du président Ali Bongo après son accident vasculaire cérébral.

L’opération «Scorpion» qui a conduit à son arrestation a emporté plusieurs cadres de l’administration gabonaise, dont Brice Laccruche Alihanga, l’ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo, qui est toujours en prison pour corruption.