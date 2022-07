Mali : Le commandant de Barkhane accuse à nouveau le groupe russe Wagner de «prédation»

Le commandant de la force française Barkhane, le général Laurent Michon, a accusé jeudi à Ouagadougou, le groupe paramilitaire russe Wagner de «prédation» au Mali.

«Le Code minier au Mali a changé » et «un certain nombre de dispositions ont été prises pour exploiter trois sites d’or par Wagner. Cela s’appelle de la prédation», a déclaré le général Michon lors d’une conférence de presse.

Selon lui, «cela veut dire que, désormais, il va falloir commencer à payer» les mercenaires russes du groupe, estimés «à un peu plus d’un millier d’hommes, déployés en six mois au fur et à mesure au centre du Mali et à l’Est».

Concernant la décision de retirer Barkhane du Mali, le général Michon a assuré qu’elle n’était «pas liée à l’arrivée de Wagner, mais à la fuite en avant de Bamako, aux expressions de nous voir partir sans délai», rappelant que «l’intention de rester en soutien (des forces locales) demeure selon des schémas différents, à géométrie variable, mais toujours en coordination avec les armées des pays qui en font la demande».

La force Barkhane a été poussée hors du Mali en 2020, par la junte militaire au pouvoir à Bamako, qui s’est tournée vers la Russie. Les militaires français ne seront plus que 2.500 environ au Sahel à l’issue de ce repli.