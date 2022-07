Suppression du visa entre le Maroc et le Togo

Les Togolais détenteurs d’un passeport ordinaire en règle peuvent désormais se rendre au Maroc sans obligation d’un Visa, et vice-versa. Un accord a été paraphé entre les deux pays dans ce sens ce jeudi 21 juillet 2022.

«Chers concitoyens, je me réjouis de vous annoncer (…) qu’à partir de ce jour 21 juillet, tous les togolais détenteurs du passeport ordinaire de notre pays peuvent entrer et sortir du Maroc sans visa», a annoncé sur Twitter, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey. La signature de cette convention intervient en marge de l’ouverture officielle du Consulat général du Togo au Maroc, plus précisément à Dakhla.

«La vision du Togo est celle de l’unité du royaume du Maroc. Il n’y a absolument aucun doute pour le Togo que l’intégrité du territoire marocain doit être préservée jusque dans son Sahara», a indiqué le ministre Dussey.