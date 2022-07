Etats-Unis :Joe Biden contracte le Covid-19

Le président américain, Joe Biden, a été testé positif au Covid-19 jeudi, a fait savoir par le biais d’un communiqué sa porte-parole, Karine Jean-Pierre, ajoutant qu’il ne présente que des « symptômes très légers ».

C’est une première pour le chef d’Etat américain, qui, jusqu’à présent, n’avait jamais été positif au Covid-19. D’après Mme Jean-Pierre, il a « commencé à prendre du Paxlovid », la pilule contre cette maladie mise au point par Pfizer, et va s’isoler au niveau de la Maison Blanche jusqu’à ce qu’il se rétablisse.

Le dirigeant démocrate, complètement vacciné et qui a reçu jusqu’à la quatrième dose, « continuera à assumer la totalité de ses fonctions » durant ce temps, suivant le communiqué. « Il a été en contact avec des membres de l’équipe de la Maison Blanche par téléphone ce matin, et il participera aux réunions prévues ce matin à la Maison Blanche par téléphone et par Zoom » depuis ses appartements privés, pouvait-on apprendre dans le même communiqué.

« Par souci de grande transparence », la Maison Blanche s’est engagée à communiquer sur l’état de santé du président Biden « chaque jour ». Son dernier test négatif datait du mardi, a rappelé sa porte-parole.