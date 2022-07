Brésil : une descente policière dans une favela de Rio fait au moins 18 morts

Au moins 18 personnes, parmi lesquelles un agent de police et une civile, ont trouvé la mort au cours d’une vaste opération policière visant à ralentir la « politique expansionniste » des gangs du Complexo do Alemao au sein d’une favela de Rio de Janeiro.

C’est le deuxième bain de sang en l’espace de quelques mois lors d’une descente policière dans une favela de Rio de Janeiro. Du nombre des morts, seize personnes sont « suspectées » de faire partie de bandes criminelles, une autre est une résidente de la favela et une dernière était agent de police, a précisé un porte-parole des forces de l’ordre lors d’un point de presse.

De leur côté, le bureau du Défense des droits et la Commission des droits de l’Homme du barreau brésilien ont confié aux médias que, selon les informations à leur disposition, le bilan s’élève à 20 morts, dont le policier et la femme. Cette dernière s’appelait Leticia Marinho de Sales et était âgée de 50 ans. Son décès fait l’objet d’une enquête.

Pour sa part, le chef d’Etat brésilien, Jair Bolsonaro, a déploré le décès de l’agent de police Bruno de Paula Costa, sans faire cas des autres morts. « Il est mort après un affrontement avec ces bandits », a-t-il affirmé lors de son habituelle émission sur les réseaux sociaux.