Sadio Mané et le Sénégal dominent les CAF Awards 2022

La cérémonie des Awards organisée par la Confédération africaine de football (CAF) ce 21 juillet au Maroc a largement récompensé une année faste pour le football du Sénégal, avec notamment le Ballon d’or africain attribué à son attaquant Sadio Mané.

Sadio Mané a été plébiscité devant son ex-partenaire d’attaque à Liverpool et finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN), l’Egyptien Mohamed Salah, et son compatriote Edouard Mendy, gardien de but de Chelsea.

L’attaquant sénégalais récemment transféré au Bayern de Munich est aujourd’hui la figure de proue de la sélection nationale du Sénégal, avec laquelle il a remporté la CAN 2022 et disputera la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Notons que le football sénégalais a été acclamé lors de ces CAF Awards 2022. Le prix du Jeune joueur de l’année est allé au Sénégalais Pape Matar Sarr, son compatriote Pape Ousmane Sakho remporte le prix du meilleur but de l’année. La sélection nationale sénégalaise de football masculin est la meilleure de l’année 2022, tandis que son coach, Aliou Cisé, domine la catégorie meilleur sélectionneur nationale de l’année.