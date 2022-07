L’ONG «IDHB» accuse le Burundi de mener des opérations secrètes en RDC depuis 2021

Des centaines de militaires et miliciens burundais seraient envoyés clandestinement dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) depuis fin 2021 dans l’objectif de traquer le groupe rebelle RED-Tabara, a révélé l’ONG Initiative pour les droits humains au Burundi (IDHB) dans un rapport publié ce mercredi 27 juillet.

«Depuis plus de dix ans, les militaires burundais et les Imbonerakure (membres du mouvement de la jeunesse du parti au pouvoir – NDLR) cherchent périodiquement à traquer les groupes armés d’opposition burundais en RDC. Mais l’opération actuelle est d’une ampleur et d’une durée différentes», affirme l’organisation basée à l’étranger.

L’IDHB précise que «plusieurs centaines de militaires burundais et d’Imbonerakure – plus de 1000 – se seraient rendus en RDC par vagues successives depuis fin 2021. On estime qu’environ 700 s’y sont rendus à un moment donné, au début du déploiement en décembre 2021».

La même ONG dit avoir recueilli de nombreux témoignages au Burundi auprès des soldats, des familles des militaires, des membres du parti au pouvoir et de l’opposition.

Les troupes envoyées en RDC seraient d’ailleurs déçues du traitement qui leur est réservé par les autorités burundaises. «Certains Imbonerakure étaient en colère contre la façon dont ils ont été traités pendant l’opération militaire en RDC ainsi que contre le manque perçu de reconnaissance de la part des autorités burundaises pour le rôle qu’ils ont joué» lors de cette mission secrète, souligne le rapport.

Le mouvement RED-Tabara, créé en 2011, est considéré comme le plus actif des groupes rebelles burundais, et qualifié de «terroriste» par Gitega. Il est accusé d’une série d’attaques au Burundi depuis 2015.

Si les autorités burundaises reconnaissent sa présence en RDC, elles nient par contre toute opération secrète militaire, affirmant n’agir que dans le cadre d’interventions connues par la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), l’Union africaine ou l’ONU.

En mai dernier, le président du Burundi Evariste Ndayishimiye s’était dit prêt «à dialoguer» avec les groupes rebelles burundais basés dans l’Est de la République Démocratique du, allusion faite au RED-Tabara et aux Forces nationales de libération du Burundi (FNL) également présentes dans la partie orientale de la RDC.