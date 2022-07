Le président français Emmanuel Macron va dîner avec Mohammed ben Salmane à l’Elysée

A l’occasion d’une visite en France, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane (MBS) va dîner ce jeudi à l’Elysée, avec le chef d’Etat français, Emmanuel Macron.

Il s’agit de la première visite en Europe de l’homme fort du Royaume wahhabite, depuis le meurtre du journaliste saoudien, Jamal Khashoggi à Istanbul en Turquie.

Ce dîner reflète un peu plus la «réhabilitation» du prince héritier saoudien de l’homme fort d’Arabie saoudite, mais mécontente au plus haut point les activistes des droits humains.

Quoi qu’il en soit, dans un contexte de conflit armé en Ukraine et de la hausse des prix de l’énergie notamment du pétrole et du gaz, « MBS » est bel et bien de retour sur la scène internationale, d’autant plus qu’il a reçu, dans son pays, le président américain Joe Biden il y a moins de deux semaines.

Il est à noter que le prince héritier Mohammed Ben Salmane a entamé sa mini-tournée européenne en Grèce. Par la suite, il était censé atterrir mercredi après-midi à l’aéroport d’Orly en France, mais, jusqu’à jeudi matin, son arrivée n’était pas encore confirmée.

Actuellement sur le continent africain, le dirigeant tricolore sera de retour dans son pays ce jeudi après-midi. Et quelques heures après, il recevra MBS pour un « dîner de travail » à 18h30 GMT à l’Elysée.

Pour rappel, le fils du roi Salmane d’Arabie saoudite avait été banni par les pays occidentaux après l’assassinat du journaliste et opposant saoudien, Jamal Khashoggi, en octobre 2018 dans les locaux du consulat de l’Arabie saoudite à Istanbul.