Etats-Unis : Biden de retour dans la vie publique après sa guérison du Covid-19

Après cinq jours d’isolement suite à sa contamination par le coronavirus, le président des Etats-Unis, Joe Biden a repris ses activités après avoir été testé négatif au Covid-19 ce mercredi 27 juillet.

«Mon rétablissement a été rapide, et je me sens très bien», a assuré le dirigeant démocrate depuis les jardins de la Maison Blanche et exhorté ses concitoyens à faire comme lui pour mieux se protéger contre cette maladie.

Mardi soir et à nouveau ce mercredi matin, il a été testé négatif, a fait savoir son médecin, le Dr Kevin O’Connor, dans une lettre diffusée mercredi matin par la présidence américaine.

Ce praticien a ajouté qu’«avec ces résultats rassurants», le président Biden allait «mettre un terme à ses mesures d’isolement strict», précisant que le Chef de l’Etat «a terminé son traitement de cinq jours au Paxlovid (un médicament antiviral) il y a 36 heures».

Joe Biden n’a pas de fièvre et que son état de santé «s’était progressivement amélioré et que ses symptômes (avaient) quasiment disparus», a assuré son médecin traitant.

Cinq jours durant, « j’ai pu travailler et remplir mes fonctions sans aucune interruption », a déclaré le président Biden devant ses équipes.