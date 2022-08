La flotte russe bientôt dotée d’un nouveau missile hypersonique

Le président russe, Vladimir Poutine a annoncé hier dimanche, que la flotte maritime de l’armée russe se dotera bientôt d’un nouveau missile de croisière hypersonique baptisé Zircon qui, selon lui, « ne connaît aucun obstacle ».

Vladimir Poutine a fait son annonce lors d’une parade navale à Saint-Petersbourg, qui réunissait 40 navires et sous-marins et 3.500 militaires alors que, plus de cinq mois après le début de la guerre en Ukraine, la Russie est toujours en prise avec l’armée de ce pays et la pression de l’Otan.

Il a assuré qu’une livraison du nouveau missile se fera « dans les prochains mois », que la frégate Amiral Gorchkov sera le premier bâtiment russe à être équipé de ces missiles, et que la zone de déploiement de ce navire sera choisie en fonction des « intérêts de sécurité de la Russie ».

Le Zircon, du nom d’un minerai utilisé en joaillerie, fait partie d’une série de nouveaux missiles et armes mises en avant par le Kremlin. D’une portée maximale d’environ mille kilomètres, le missile serait « invisible », car indétectable par les radars.

Il peut voler à la vitesse de Mach 9, soit plus de 11.000 kilomètres par heure. Il est conçu pour être tiré depuis la terre, mais surtout depuis des frégates et des sous-marins. Ses cibles sont terrestres et maritimes.

Ses essais sont effectués depuis octobre 2020. En mai dernier, un tir d’essai aurait réussi à atteindre sa cible dans la mer Blanche, en Arctique, à un millier de kilomètres de son point de départ.