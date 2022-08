Sécheresse : Une pénurie d’eau officiellement décrétée aux Pays-Bas

Le gouvernement néerlandais a officiellement décrété mercredi une «pénurie d’eau» aux Pays-Bas à cause de la sécheresse qui affecte ce pays depuis quelques semaines et pendant qu’une vague de chaleur traverse le continent européen.

L’exécutif néerlandais a d’ores et déjà limité l’agriculture et la navigation et prévenu dans un communiqué, que des mesures supplémentaires visant à rationner l’eau en ce moment d’aridité étaient à l’étude.

«Les Pays-Bas sont une terre d’eau, mais ici aussi notre eau est précieuse», a soutenu le ministre néerlandais de l’Infrastructure et de la Gestion de l’eau, Mark Harbers.

A en croire le gouvernement néerlandais, la sécheresse devrait «continuer pendant un certain temps», mais il y a suffisamment d’eau potable de disponible pour répondre aux besoins du pays.

Certaines régions des Pays-Bas, qui est le deuxième exportateur agricole à l’échelle planétaire après les Etats-Unis, ont interdit l’arrosage des cultures au moyen d’eau de surface. En outre, certaines écluses de canal pour la navigation ont été fermées.

A l’heure actuelle, les autorités néerlandaises ont pour priorités la sécurité du système de digues et la fourniture en eau potable et en énergie.

Les dernières pénuries d’eau officiellement décrétées par le gouvernement néerlandais datent de 2018 et 2011.