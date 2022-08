Les dirigeants sud-soudanais s’accordent 24 mois pour préparer les élections

Les dirigeants du Soudan du Sud ont convenu de proroger de deux ans la «période de transition» post-guerre civile afin de mieux préparer les prochaines échéances électorales.

«Nous avons décidé de passer les 24 prochains mois à préparer le terrain pour planter les graines des futures élections au Soudan du Sud, en nous dotant d’une armée unifiée, d’une Constitution visionnaire et d’une solide compréhension de notre pays, ce qui nous permettra de construire un gouvernement capable de remporter la victoire sur la pauvreté, l’ignorance et le désespoir», a expliqué jeudi le président soudanais, Salva Kiir, au côté de son premier vice-président et ancien rivale, Riek Machar.

Cette prorogation a été actée à l’issue de longues discussions impliquant la classe politique et le Comité d’application de l’accord de paix de 2018. Une nouvelle Feuille de route a donc été convenue et signée par les anciens rivaux, Salva Kiir et Riek Machar au nom de leur formation politique respective. Des partis d’opposition comme l’Alliance de l’opposition du Soudan du Sud (SSOA) de Gabriel Changson ont également paraphé le document.

Prévue pour 2022 après plusieurs reports, la fin de la «période de transition» au Soudan du Sud avait été repoussée à février 2023 face au manque de progrès de nombreuses dispositions prévues dans l’accord de paix qui a mis fin, en 2018, à cinq ans d’une sanglante guerre civile entre les ennemis jurés Riek Machar et Salva Kiir.