L’UA et le COMESA déploient une Mission conjointe d’observation électorale au Kenya

L’Union africaine (UA) et le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) ont déployé jeudi leur mission d’observation électorale au Kenya où l’on vote le 9 août prochain pour élire un nouveau chef de l’Etat et renouveler les députés au parlement.

La mission UA-COMESA se compose de 900 membres issus de gouvernements, d’Etats membres, du Parlement panafricain, d’organisations de la Société civile ainsi que d’organes de gestion des élections en Afrique. Elle est conduite par l’ancien président de Sierra-Leone, Ernest Bai Koroma.

«La mission démontrera les efforts conjoints des deux organisations pour promouvoir des élections pacifiques, libres, justes, transparentes et crédibles qui renforceront le processus démocratique du Kenya», a dit M. Koroma.

La mission conjointe UA-COMESA voudrait réaliser une «évaluation impartiale et indépendante» du processus électoral kenyan, «conformément aux dispositions des normes et principes internationaux auxquels les deux organisations ont souscrit», a explicité M. Koroma.