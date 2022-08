Le groupe indien APSEZ et l’émirati AD Ports s’accordent pour la construction d’infrastructures logistiques en Tanzanie

Le principal opérateur portuaire privé de l’Inde «APSEZ» (Adani Ports and Special Economic Zone Limited), et l’opérateur émirati «AD Ports», anciennement Abu Dhabi Ports Company, ont conclu un accord portant sur le développement d’infrastructures logistiques en Tanzanie.

L’accord prévoit la réalisation «des investissements conjoints pour développer le rail, les services maritimes, les opérations portuaires, les services numériques et une zone industrielle, ainsi que pour la création d’une académie maritime» dans diverses régions de la Tanzanie.

«Ce protocole d’accord est significatif dans son impact à la fois sur la capacité de la Tanzanie à se transformer en un centre commercial africain ainsi que sur notre compétence pour développer davantage nos capacités et connexions mondiales qui permettront de livrer des marchandises sur le marché plus rapidement et plus efficacement», s’est réjouit APSEZ.

Avec ce partenariat entre les deux groupes indiens et émirati, la Tanzanie «pourrait obtenir de nouveaux investissements pour poursuivre l’exécution de son plan visant à faire du pays la principale plaque tournante du commerce sur la côte Est de l’Afrique», une position âprement disputée par le Kenya.