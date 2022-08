Le HCR assiste les personnes affectées par les inondations en Centrafrique

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a annonce ce lundi dans un communiqué, la poursuite de sa campagne d’assistance aux victimes des inondations à Bangui.

L’aide du HCR est constituée en vivres et autres produits de secours dont des vivres. Ce sont des « articles ménagers de première nécessité, dont «1.500 couvertures, 300 sceaux et 300 kits de cuisine devant être distribués ce mardi à la mairie du 8ème arrondissement de Bangui ».

«Cette assistance aux communautés touchées par les inondations explique que le HCR se tient aux côtés de la population centrafricaine en cette période difficile », a affirmé le représentant du HCR, Fafa Olivier Attidzah, ajoutant que «nous restons déterminés à alléger les souffrances de celles et ceux qui ont été touchées par les inondations».

Selon le HCR, cette aide intervient suite à un appel «lancé à l’endroit de la communauté nationale et internationale pour venir en aide aux victimes des inondations dans le pays».

Le 22 juillet dernier, une pluie diluvienne s’était abattue sur Bangui et certaines régions entraînant d’énormes dégâts matériels et humains. D’après la Croix-Rouge centrafricaine, le «bilan provisoire fait état de 16 morts et 20.000 personnes affectées».