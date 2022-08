Niger : Suspension de la grève des transporteurs prévue ce lundi

Le gouvernement du Niger et la coalition des syndicats du secteur des transports ont signé, vendredi 19 août, un protocole d’accord suspendant le préavis de grève que les transporteurs entendaient observer ce lundi sur tout le territoire national.

Selon la presse locale, l’accord a été précédé par des discussions fructueuses sur les revendications du secteur portant, entre autres, sur la réduction des prix des hydrocarbures à la pompe, la réduction des taxes fiscales et redevances imposées aux transporteurs, la mise en place d’un dispositif de lutte contre le transport clandestin, l’arrêt de toute tracasserie policière dans les centres urbains ainsi que sur les routes nationales, ou encore la participation des structures syndicales dans toutes les prises de décisions qui engagent les transporteurs.

Certaines mesures ont été déjà prises à l’issue de la rencontre de vendredi denier, entre les autorités et les syndicats. Le ministre des Transports qui a dirigé les débats, s’est félicité de la qualité des discussions et a salué le gouvernement qui serait constamment motivé par le souci d’améliorer les conditions de vie des Nigériens et, globalement, par l’ambition de voir le pays se développer.

Les structures syndicales ayant pris parts à ces négociations sont le Syndicat National des Transporteurs Libres des Marchandises du Niger (SNTLM), le Syndicat des Transporteurs des Marchandises et Pétroliers du Niger (STMPN), l’Union des Travailleurs du Transport et Assimilés du Niger (UTTAN), le Collectif des Syndicats du Secteur des Transporteurs Voyageurs du Niger (CSSTVN) et la Fédération des Syndicats des Conducteurs du Niger (FESCONI).