Afrique du Sud : Le chômage poursuit sa baisse au second trimestre 2022

Le chômage en Afrique du Sud a baissé pour le deuxième trimestre consécutif en 2022, a annoncé mardi l’Agence gouvernementale des statistiques (StatsSA).

Entre avril et juin, le taux de chômage dans le pays Arc-en-ciel a diminué de 0,6% par rapport au premier trimestre 2022 et touche 33,9% de la population active, selon les statistiques officielles. Au premier trimestre, le taux de chômage avait diminué à 34,5%, enregistrant sa première baisse depuis près de deux ans.

Donc, malgré cette légère baisse, le nombre des chômeurs reste très élevé par rapport au nombre de la population active dans le pays et à la moyenne du taux de chômage dans le monde.

Les femmes sont les plus durement touchées par le chômage. Près d’une sur deux en âge de travailler est sans emploi, contre environ un homme sur trois.

En plus de ce problème chronique, l’Afrique du Sud qui est dirigée par le Congrès National Africain, (ANC) depuis la fin du régime de l’Apartheid il y a plus de 30 ans, est confrontée à des scandales financiers et de corruption à répétition qui gangrènent les hautes sphères du pourvoir à Pretoria. Même la justice n’a pas pu demander des comptes à l’ancien président Jacob Zuma, un des leaders de l’ANC foncièrement corrompu.