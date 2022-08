L’armée togolaise repousse une 5ème attaque «terroriste» dans la région des Savanes

L’armée togolaise a annoncé mardi, avoir repoussé une cinquième attaque menée lundi soir par des «groupes armés terroristes» dans le village de Blamonga, dans l’extrême-nord du pays.

«Lundi vers 22H00 GMT, les forces de défense et de sécurité de l’opération Koundjoaré ont été une fois encore victimes d’une attaque complexe sur une patrouille qui a sauté sur une mine artisanale dans le village de Blamonga», a confié mardi à la presse, le lieutenant-colonel Samah Soussou, chef du bureau de la communication à l’état-major.

Les membres de «groupes armés terroristes» ont ensuite ouvert le feu sur les soldats togolais qui «ont riposté de façon rigoureuse, ce qui a obligé l’ennemi à battre en retraite», vers le Burkina Faso.

L’attaque ayant fait «quelques blessés» est la cinquième du genre depuis novembre 2021 dans cette partie du Togo, en proie à des incursions des groupes jihadistes présents de l’autre côté de sa frontière, au Burkina Faso.

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont aux prises avec des insurrections jihadistes et avec des débordements chez les voisins comme le Bénin, le Togo et la Côte d’Ivoire.

Le Togo a été frappée mi-juillet par une attaque sanglante menée par des «individus armés non identifiés», selon l’armée qui n’a pas communiqué de bilan précis, parlant de «plusieurs morts et quelques blessés».