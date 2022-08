Pêche : Madagascar se dote de nouveaux bateaux pour renforcer la surveillance ses côtes maritimes

La Banque mondiale à travers le projet SwioFish2 a offert sept navires au centre de surveillance de la pêche de Madagascar.

Cet appui matériel vise «à renforcer la capacité de surveillance des activités maritimes du pays en vue de réprimer les pratiques récurrentes de pêche illégale non déclarées et non réglementées (INDNR)», indiquent les autorités malgaches, précisant que les sept vedettes seront affectées aux zones à forte activité de pêche que sont Nosy Be, Maroantsetra, Farafangana, Toliara et Maintirano.

D’après les données 2018 de la Banque mondiale, Madagascar produit plus de 142.000 tonnes de poissons par an.