Ethiopie-Famine en : Un navire transportant du blé ukrainien a accosté à Djibouti

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé ce mardi 30 août, que le premier navire affrété par les Nations Unies chargé de blé ukrainien destiné à l’Ethiopie, est arrivé à Djibouti.

«Le premier navire du PAM à transporter du blé ukrainien depuis février vient d’arriver à Djibouti », peut-on lire dans un tweet de David Beasley, Directeur exécutif du PAM. Il espère qu’une fois le navire déchargé, la marchandise sera acheminée vers l’Ethiopie, dont la population est menacée par la famine et la malnutrition.

La cargaison de blé est arrivée à Djibouti, en mer Rouge, après 14 jours de navigation, transportant 23.000 tonnes de blé en provenance de l’Ukraine, précise le PAM dans un communiqué.

Le blé, précise le PAM, «serait utilisé pour soutenir sa réponse humanitaire en Ethiopie, où plus de 20 millions de personnes souffrent de la faim». «Le PAM et d’autres organisations humanitaires espèrent que le trafic maritime le plus vital qui reprend maintenant dans et hors des ports ukrainiens de la mer Noire contribuera à atténuer les perturbations de l’approvisionnement mondial en céréales qui frappent les plus pauvres de manière disproportionnée », espère l’organisation humanitaire.

Le navire avait quitté le port Yuzhnyi, en mer Noire, dans la province d’Odessa, le 16 août dernier. Djibouti n’est qu’une étape «des nombreuses régions qui souffrent de l’arrêt quasi total des exportations alimentaires ukrainiennes».