Guinée: Le Gouvernement regardant au sujet des quantités de bauxite destinées à l’exportation

Lors d’une rencontre tenue ce mercredi 31 août 2022 entre le gouvernement et les opérateurs du secteur minier, les autorités ont exigé de connaître désormais la quantité de bauxite qui sort du pays.

«Nous sommes en train de faire un contenu rigoureux dans tous les secteurs pour surveiller la quantité de bauxite exportée », fait savoir Moussa Magassouba, ministre des Mines et de la Géologie. «Aujourd’hui, dans tous les ports minéraliers, vous avez des inspecteurs miniers qui, utilisant la méthode des tirants d’eau, (nous) permettent de connaître la quantité exportée, à tout instant», indique-t-il.

«Je vous invite à renforcer la cohabitation avec les communautés locales (…) je vous demande de protéger, dans vos périmètres miniers, les zones agricoles», exhorte Bernard Goumou, le Premier ministre.

Il rassure les opérateurs miniers que son «gouvernement va poursuivre ses efforts de sécurisation des sites miniers». Il affirme travailler ensemble avec les opérateurs «sur une stratégie pour structurer l’exploitation artisanale de l’or et du diamant, afin de favoriser une cohabitation harmonieuse entre les exploitations industrielle et artisanale». «Nous sommes tous des investisseurs pour le développement économique et social de la Guinée», a déclaré de son côté le porte-parole des opérateurs miniers et président de la Chambre des mines de Guinée.